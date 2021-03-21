فيديو.. رجال إطفاء يحذرون من خيوط الطائرات الورقية

جدة - نرمين السيد - ورغم أن بداية الطائرات الورقية كانت مجرد لعبة بسيطة للأطفال، إلا أنها تحولت مع الوقت إلى إحدى الألعاب الرياضية التى أصبح لها جمهور خاص ولاعبين محترفين.

وتعد الطائرات الورقية من الألعاب التى تستهوى غالبية الأطفال لأنها توفر لهم متعة كبيرة خلال إطلاقها والتحكم فيها عن طريق خيوط طويلة يحركونها بأيديهم.

وتقول الشبكة الصينية، إن رجال إطفاء أجروا مجموعة من التجارب لاختبار خطورة خيوط الطائرات الورقية وتأثيرها، مشيرة إلى أن التجارب أثبتت أن تلك الخيوط يمكن أن تقطع العديد من المواد عندما تكون مشدودة بصورة كبيرة.

ويظهر الفيديو أن خيوط الطائرات الورقية المشدودة تمكنت من قطع العديد من الفواكه نصفين بمجرد ملامستها كما تمكنت من قطع خضروات ذات قوام متماسك مثل الجزر، وهو ما يعد رسالة تحذير لمستخدمى تلك الطائرات حتى يكونوا حذرين من تسببها فى أضرار للموجودين فى محيطها.