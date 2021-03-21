فيديو.. اكتشاف حلقة داروين المفقودة بعد العثور على أضخم مخلوق على الأرض

جدة - نرمين السيد - وظهرت عمليات الدراسة والتدقيق التى أجرها العلماء على البقايا المكتشفة أن العظام هى لحيوان صغير ممتلىء الجسم يشبه الثعلب إلى حد ما وله ذيل وجسم طويل.

واكتشف أستاذ فى جامعة "نورث إيست أوهايو" الطبية، هانز ثيويسن، معلومات مثيرة جداً حول تاريخ هذا الحيوان الغريب.

وتلتصق العظام بطبقة من الطين لكنها تعكس فى طياتها خصائص كثيرة للحيتان التى تعيش فى الوقت الحاضر، من حيث العظام المتواجدة فوق الأذن الوسطى وهيكل الجمجمة.

ونشرت مجلة "discovermagazine" العلمية، دراسة مفصلة تأكد أن أصل هذا الحيوان هو عبارة عن نوع من الغزالان القزمية (غزلان صغيرة) قديمة تعرف باسم "إندوهيوس".

وأكدت أنه "بعد دراسة العظام المكتشفة أن الحيتان الضخمة التى تجوب البحار والمحيطات والتى تعتبر أكبر مخلوقات الأرض الحالية، يعود أصلها إلى هذا الحيوان الصغير".

ونوه العالم وفريقه الذى أشرف على الدراسة أن هذا الغزال القزم كان فى وقت ما يسبح فى المياه مثل فرس النهر بحثا عن الطعام وكوسيلة للتخفى من الحيوانات المفترسة.

لكن طبيعة حياة هذا المخلوق الصغير جعلته فى النهاية ينتقل من الحياة فى اليابسة إلى نمط حياة مائى بالكامل، بحسب "ديلى ميل".

وبحسب الدراسة فإن هذا الحيوان المكتشف هو "الحلقة المفقودة" التى بحث عنها العلماء ومنهم داروين، منذ طرح فكرة أصل الحيتان التى أشاروا فيها إلى أن أصلها من اليابسة.