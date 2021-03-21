جوجل يحتفل بعيد الأم ويصمم كروت معايدة للزوار لمشاركتها عبر مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - ويستطيع مستخدمو الموقع تصميم كروت معايدة لعيد الأم، حيث الاختيار من بعض الرسوم التعبيرية مثل القلب أو فراشة، وإرسالها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى. ويعتبر أول من فكر فى عيد للأم كان الصحفى المصرى الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين فى مقاله اليومى فكرة الاحتفال بعيد الأم، قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق، واختاره فى يوم 21 مارس تزامنًا مع بدءًا فصل الربيع.

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