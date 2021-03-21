فيديو .. نهر مخيف من الحمم البركانية بعد ثوران بركان فى أيسلندا

جدة - نرمين السيد - ثار بركان فاجرادالسفيال فى شبه جزيرة ريكيانيس فى جنوب غرب أيسلندا، التى تقع على بعد حوالى 30 كيلومترًا من عاصمة البلاد ريكيافيك، فيما تشكل نهر من الحمم البركانية غطى ما مساحته كليو مترا مربعا كاملا.





وبحسب "رويترز"، تشكل صدع يتراوح طوله بين 500 و700 متر فى موقع الثوران، وخرجت منه الحمم البركانية على ارتفاع يصل إلى 100 متر. وفى الساعات الأولى من ثوران البركان، انسكبت الحمم البركانية على مساحة تزيد عن كيلومتر مربع واحد (أو حوالى 200 ملعب كرة قدم). يذكر أنه لم يكن هناك أى نشاط بركانى فى المنطقة منذ القرن الثانى عشر، وسبق الانفجار البركانى سلسلة من أكثر من 40 ألف زلزال صغير سجلت فى شبه الجزيرة فى الأسابيع الأربعة الماضية. ​وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندى، فإن الثوران البركانى لا يشكل تهديدًا للسكان والبنية التحتية. ​ولم تغلق السلطات مطار كيفلافيك الدولى الوحيد فى البلاد الواقع فى العاصمة، وكل شركة طيران تقرر الرحلات الجوية بشكل مستقل. ولم ترد تقارير عن تأخيرات فى الرحلات الجوية فى منطقة الانفجار البركانى.

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