فى عيد الأم .. كيفية اختيار فستان أم العروسة

جدة - نرمين السيد - وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى حرص كثير من الفتيات على نشر صور أمهاتهن خلال حفل زفافهن لانعكاس مشاعرهن التى تجمع بين الفخر والفرح والحزن.

وأصبحت إطلالة أم العروسة تحظى بكثير من الاهتمام لذا يجب اختيار فستانها بعناية فائقة حيث يجمع بين الأناقة والعملية والاحتشام والتميز.

وهناك بعض فساتين السهرة التى تلائم أم العروس حسب شكل قوامها، فهناك إطلالات تخفى امتلاء البطن وذلك عند اختيار الموديلات التى تتميز بكسرات على البطن لإخفائها.

يجب على أم العروسة اختيار الموديل التى يبرز قوامها بشكل أفضل ويخفى أى عيوب بالجسم، لهذا وإن كانت تملك امتلاء فى الذراعين فعليها اختيار الأكمام المتوسطة أو الفساتين بموضة الكاب التى تمنح المرأة مظهر كلاسيكى راقى، ويفضل تجنب الموديلات التى تكشف عن الذراعين.

وإن كانت أم العروسة ممشوقة القوام يفضل اختيار الموديل المطرز المحدد للجسم، وتنسيق لونه مع فستان العروسة.