الثلاثاء .. وان بلس تطرح هواتفها الجديدة OnePlus 9

جدة - نرمين السيد - وتأتى هواتف "OnePlus 9" بمزايا خارقة تجعلها تخوض السباق والمنافسة مع هواتف iPhone 12 وGalaxy S21.

وتقدم الهواتف الجديدة من وان بلس العديد من المزايا فى الكاميرا والشحن السريع بجانب جودة الشاشة، وفقا لموقع "Android Central".

وتأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث عال للشاشة 120 هرتز فى الثانية.

وتتمتع الكاميرا بقدرة تصوير تصل دقتها إلى 4K بمعدل 120 إطارا فى الثانية بالإضافة إلى تقنية DOL-HDR لتقديم تحسين كبير فى الإضاءة والألوان ، وتركيز متعدد الاتجاهات كامل البيكسل، وتصوير فيديو بتقنية HDR، مع عدسة حرة الشكل وكاميرا بانورامية بمجال رؤية 140 وتقنية T-lens للحصول على نتائج تركيز سريع على الكاميرا الأمامية.

ويأتى هاتف OnePlus 9 Pro ببطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع بقوة 50 واط.