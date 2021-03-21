وكان تطبيق المراسلة الفورية قد قدَّم لأول مرة الدردشات الصوتية فى شهر ديسمبر الماضى إلا أن هذا التحديث يوفر الدردشات الصوتية القابلة للتسجيل، وقوائم غنية بالمشاركين، وعناوين الدردشة الصوتية، وطريقة للشخصيات العامة للانضمام إلى الدردشات الصوتية كقنواتهم.
ووفرت تليجرام الميزة من خلال القنوات بعد أن وفرتها من خلال المجموعات سابقًا، مع إمكانية مشاركة عدد غير محدود من المستعمين، بالإضافة إلى إمكانية دعوة المتحدثين والمستمعين من خلال روابط خاصة، فضلاً عن العديد من المميزات الأخرى التى تجعل الدردشة الصوتية مشابهة تمامًا لتطبيق كلوب هاوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير الدردشات الصوتية عبر تليجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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