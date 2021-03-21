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تطوير الدردشات الصوتية عبر تليجرام

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أ ش أ 2021-03-21 10:43 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن تطبيق "تليجرام" للمحادثات الفورية عن تعزيز ميزة الدردشات الصوتية عبر المنصة فى محاكاة لتطبيق كلوب هاوس؛ حيث يمكن للمسؤولين تسجيل الصوت من الدردشات الصوتية لحفظ المحادثات ونشرها للمتابعين الذين فاتهم الحدث المباشر.

وكان تطبيق المراسلة الفورية قد قدَّم لأول مرة الدردشات الصوتية فى شهر ديسمبر الماضى إلا أن هذا التحديث يوفر الدردشات الصوتية القابلة للتسجيل، وقوائم غنية بالمشاركين، وعناوين الدردشة الصوتية، وطريقة للشخصيات العامة للانضمام إلى الدردشات الصوتية كقنواتهم.

ووفرت تليجرام الميزة من خلال القنوات بعد أن وفرتها من خلال المجموعات سابقًا، مع إمكانية مشاركة عدد غير محدود من المستعمين، بالإضافة إلى إمكانية دعوة المتحدثين والمستمعين من خلال روابط خاصة، فضلاً عن العديد من المميزات الأخرى التى تجعل الدردشة الصوتية مشابهة تمامًا لتطبيق كلوب هاوس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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