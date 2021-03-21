سماعات الـ AirPods الجديدة تضبط الصوت على راحة الأذن

جدة - نرمين السيد - وتتمتع تلك السماعات بنظام فريد للعلامات لأحجام مختلفة من أطراف سماعات الأذن ووسائد سماعة الرأس.
ويتم تزويد سماعات Apple AirPods وAirPods Max فى المستقبل بمستشعر علامة خاص، وسيمكن هذا الجهاز من قراءة هذه العلامات وتغيير إعدادات الصوت تلقائيًا لسماعات الأذن وسماعات الرأس، وفقا لموقع gadgetsnow الهندى.
وجاء فى براءة الاختراع أنه عندما يتم توصيل قطعة التوسيد بسماعة الأذن، يتم وضع بطاقة التعريف بالقرب من مستشعر العلامة فى سماعة الأذن ويمكن لسماعة الأذن قراءة بطاقة التعريف لتحديد بيانات التعريف لعضو السماعة.
وتعى أبل لجعل تلك العلامات سلبية أى أنها لا تتطلب طاقة.
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