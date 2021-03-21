صور .. ساتى كازانوفا من أكثر النساء جاذبية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف بتألقها فى عروض الأزياء ولكنها انضمت إلى عالم الغناء فهى مغنية بوب ومذيعة تليفزيونية وممثلة. وكانت ساتى مدرجة فى قائمة أكثر النساء جاذبية من قبل المجلات مكسيم وإف إتش إم. وتعد ساتى كازانوفا هى من أصل عراقى، وتخرجت من الأكاديمية الروسية للفنون المسرحية والأكاديمية الروسية للموسيقى. وتحرص كازانوفا على نشر صورها عبر صفحتها على "إنستجرام" لتشارك متابعيها الذين يتخطون حاجز المليون أبرز إطلالاتها التى تنال إعجابهم.

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