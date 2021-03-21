بريطانيا تجرى تحقيقا ضد فيسبوك

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن الجهة المنظمة للمنافسة فى بريطانيا، ستبدأ تحقيقًا لمكافحة الاحتكار على منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم، فى الأشهر القليلة المقبلة.





يأتى ذلك، وفقًا للصحيفة، بعد إجراءات مماثلة مع شركتى "جوجل" و" آبل" فى وقت مبكر من هذا العام. ومن المقرر أن تنظر هيئة المنافسة والأسواق فى الطريقة التى يُزعم أن فيسبوك يستخدم بها بيانات العملاء ضد المنافسين فى وسائل التواصل الاجتماعى والإعلان عبر شبكة الإنترنت. ومن المرجح أيضًا أن يتم فحص قدرة "فيسبوك" على جمع البيانات من المستخدمين لتعزيز ميزته على المنافسين.

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