جدة - نرمين السيد - وكانت شركة "آبل" قد قررت فى أكتوبر الماضى أنها ستتوقف عن تضمين الشواحن فى صناديق هواتف آيفون. وأعلنت وكالة حماية المستهلك فى ولاية ساو باولو البرازيلية توقيع غرامة قدرها 2 مليون دولار على شركة "آبل"، معتبرة أن الشركة انخرطت فى "إعلانات مضللة"، وبيع جهاز بدون شاحن وبشروط غير عادلة. ولا يبدو أن الغرامة ستكون مزعجة بشكل خاص لشركة "آبل"، التى حققت إيرادات قدرها 111.4 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغريم آبل بالبرازيل بسبب عدم إرفاق شاحن مع هواتف آيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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