عيد الأم.. ذكرى مبهجة للبعض ومؤلمة لآخرين

جدة - نرمين السيد - وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين بدعوات وأمانى طيبة لأمهاتهم تعبيرا عن رد جزء بسيط من دورهن العظيم، قائلين: "الأم مختصر كل النعم"، "لكل أم حملا وولدت وحتى الأم اللى ربت وحنت واهتمت وحبت وأعطت من قلبها بدون ما تنتظر أى مقابل .. كل سوم وأنتى بخير وحب وسعادة".

كما يعد ذلك اليوم موعدا قاسيا لدى الذين فقدوا أمهاتهم، ولم يعلقوا سوى بعبارات تحث على مدى اشتياقهم لهن، قائلين: "أمى عيدك بالجنة يا جنة الأعياد"، "الأماكن كلها مشتاقة لك"، "اسأل الله الذى لم يشبعنى منك فى الدنيا أن احتضنك حضنا طويلا ينزع وحشة فراقك الموجع .. رحم الله روحا لم استوعب رحيلها حتى الآن".

ويحل اليوم الموافق 21 مارس، يوم عيد الأم، الاحتفال الذى ظهر حديثا فى مطلع العشرينات.

ويتم الاحتفال بعيد الأم لتكريم بعض الدول الأمهات، ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم ثم انتشرت فى مختلف دول العالم.