هدايا سهلة وسريعة فى عيد الأم

جدة - نرمين السيد - ويحرص الكثير على تجهيز المفاجآت لأمهاتهم خلال تلك المناسبة، سواء من خلال تقديم الهدايا لهم بطريقة مشوقة أو تحقيق بعض أمنيات الأم سواء سفر أو غيره.

وانشغل البعض الآخر حتى تفاجأ بأن اليوم يوافق عيد الأم، ولكن يجب أيضا الاحتفال بها من خلال بعض الهدايا البسيطة السريعة، منها:

-بوكيه ورد:

يظل الورد هو أرق وأنسب الطرق التى تصل بها إلى قلب المرأة مسببا لها السعادة، لنجاحه فى التعبير عن الحب والامتنان لذا يجب الاستعانة بالنوع المفضل للأم والألوان التى تعشقها.

-هاتف محمول:

يمكن اللجوء إلى تلك الفكرة فى حالة حاجتها إليه أو رغبتها لشراء نوع معين من الهواتف أو استخدام بعض التطبيقات.

-العطور:

تعد هى من الحلول السهلة التى يمكن الاستعانة بها، لذلك يجب اختيار العطر المفضل لديها.

-الأجهزة الكهربائية:

الأجهزة الكهربائية رغم كونها خيار عملى جدا، إلا أن الهدف منها هو جلب الراحة للأمهات، فإذا كنت تشعر أن أمك تبذل مجهودا فى شىء ما، وقد يكون الجهاز وسيلة لراحتها فلا تتردد فى شرائها.

-ذهب أو فضة:

تعتبر الإكسسوارات سواء المصنوعة من الذهب أو الفضة من الهدايا السهله التى تسعد النساء وتعبر عن الحب والامتنان.