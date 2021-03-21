بعد محاولته طرده ورفاقه.. فيل يسحق مزارع ناميبى حتى الموت

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة الناميبية ، فى بيان اليوم، أن المزارع القتيل يدعى "أبنر بيتراس" ويبلغ من العمر 46 عامًا، ولقى حتفه فى قرية "أوكاثا كيكومبو" عندما حاول مع زوجته وابنته طرد قطيع من الأفيال من حقلهم.
وأشار البيان إلى أنه "يتردد أن الفيل الغاضب هاجم المزارع بعد قيامه بالمشاركة فى مطاردة الأفيال إلى خارج الحقل، بينما تمكنت زوجة المزارع وابنته من الهرب وإبلاغ قرويين آخرين بالحادث".
وأضاف أن القرويين قاموا بعملية بحث فى المنطقة، حتى تمكنوا من العثور على جثة المزارع، ويبدو أن الفيل قام بدهس المزارع وجره وسحقه حتى الموت.
وذكرت الشرطة أن مسئولى الحفاظ على البيئة تفقدوا موقع الحادث، ويجرون مشاورات مع عائلة ضحية الحادث، مشيرا إلى أنها تواصل إجراء تحقيقات بشأن هذا الحادث.
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