اليوم .. احتمالية اصطدام كويكب بـ الأرض

جدة - نرمين السيد - ووصفت ناسا الوقت الذى يطير فيه الكويكب يعد خطير، حيث يقترب الكويكب 2001 FO32 من الأرض لمسافة تصل لمليونى كيلومتر. وأشار العلماء إلى أن تلك المسافة تعد قريبة لذلك يُطلق على FO32 "كويكب يحتمل أن يكون خطيرا". ويتراوح قطر الكويكب ما بين 440 و680 متر، وتم اكتشاف هذا الكويكب فى عام 2001، ويقترح علماء الفلك أن المرة القادمة التى يطير فيها عبر الأرض ستكون فقط فى عام 2052. وستكون مراقبة الجسم الفضائى فى 21 مارس فرصة ممتازة للحصول على فكرة أكثر دقة عن حجم الكويكب وسطحه وتكوينه.

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