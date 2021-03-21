فيديو .. خنزير برى يهاجم المحتفلين بعيد نوروز فى شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وخلال الاحتفال والجلوس لتناول وجبة الغداء، صدمت العائلات بخنزير برى أسود اللون وهو يتجه نحوها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وعندما اقترب من العوائل أخرج أحد الرجال بندقية كلاشينكوف، وأطلق رشقة رصاصات على الخنزير الضخم الذى استمر بالركض ثم سقط على الأرض.

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