وأضاف سميث وهو رئيس مجلس إدارة موقع "الجمهورية" فى بريطانيا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية أن دوق ساسكس الأمير هارى نفسه أو البرلمان فقط يمكنهم إزاحة الدوق والذى يقع فى المرتبة السادسة على السلم الملكى من خط ولاية العرش.
وأوضح سميث: "إن خط التسلسل الملكى ليس متروكًا للعائلة الملكية، وليس قرارهم. إنه قرار البرلمان، والشخص الوحيد الذى يمكنه إزاحة هارى من تسلسل الخلافة باستثناء البرلمان هو هارى نفسه."
ومضى قائلاً: "إن أفراد العائلة الملكية ليس لديهم أى سلطة على الإطلاق فى هذا الشأن. أعتقد أن الجمهور والبرلمان لن يتسامحوا مع أى تحرك للعثور لاستبداله بشخص ما فى الدرجة الأسفل فى الخط الملكى إذا تسبب شيء ما فى إبعاد الآخرين عن تسلسلهم سواء كان ذلك هو الموت أو التنازل."
وقال سميث: "أعتقد أنه إذا بدأ الأمر فى المضى قدمًا فى هذا الخط، فسيقول الناس إننا بحاجة إلى إجراء مناقشة حول هذا الأمر لأننا لم نتوقع ذلك ولم نرغب فيه، لذا ربما يتعين علينا البدء فى اختيار رئيس لدولتنا،" بحسب الصحيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير للعائلة الملكية: الملكة لا تستطيع إزاحة الأمير هارى من تسلسل الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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