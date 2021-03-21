إنقاذ سلحفاة خضراء نادرة وإعادتها لمياه خليج السويس

جدة - نرمين السيد - وقالت انتصار حجازى مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية بفرع السويس، إنها تلقت بلاغا من أحد المتطوعين عن وجود سلحفاة بحرية خضراء معروضة داخل محل لبيع الأسماك بحى السويس اليوم الأحد.

وبعد التأكد من وجود السلحفاة داخل المحل وجه الدكتور أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة فرع القناة وسيناء، بخروج لجنة من الإدارة لاستلام السلحفاة وإعادتها لمياه خليج السويس.

وأوضحت حجازى فى تصريح صحفى، أن تاجر الأسماك استجاب للأمر وسلم السلحفاة بعدما أخبره موظفى البيئة بأهميتها فى حفظ التوازن البيئى وحماية المخزون السمكى، وجرى التنسيق مع فرع هيئة الثروة السمكية وجرى إطلاق السلحفاة من لنش بحرى بمنطقة نادى الرياضات البحرية بعتاقة.



واستطردت مدير إدارة الإعلام، أن السلحفاة الخضراء من الكائنات البحرية المهددة بالإنقراض بسبب عمليات الصيد ووقوعها داخل الشباك خلال مطاردتها أسراب الأسماك، ونظرا لأهميتها كانت شعار مؤتمر التنوع البيولوجى الذى عقد قبل 3 أعوام فى مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين عن 179 دولة.