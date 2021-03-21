فيديو- للرجال.. هيرمون أنثوى يقلل شدة الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وتناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، بثته عبر شاتها، بأن العلماء أكدوا أن هذا الهرمون لديه خصائص مضادة للالتهاب يمكنها تقوية المناعة.

وأشار التقرير، إلى أن الدراسة أكدت أن هرمون البروجسترون قد يحسن مناعة مصابى فيروس كورونا من الرجال، موضحا أنه مع حقن الرجال المصاحبين بالعدوى الحادة من الممكن أن يكون للهرمون نتائج طيبة من التجارب السريرية له، مع تقليل شدة الأعراض المصاحبة له، وله العديد من الخصائص المضادة والاستجابة المناعية القاتلة.

ونوه التقرير، إلى أنه مع إجراء التجارب السريرية لـ40 رجلا، واستخدام مرضى كورونا وإيضاح ما تسبب لهم فى وظائف الرئة، والتأكيد على النتائج الواعدة له، إلا أن رئيسة الفريق الطبى أكدت أن التجارب السريرية بحاجة أكبر للتفعيل لتحديد إمكانية العلاج.