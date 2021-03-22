استمرت 70 عاما .. قصة زواج مسنين أمريكيين جمعها الحب وفرقها كورونا

جدة - نرمين السيد - قصص الوفاء والإخلاص لا تنتهى إلا بانتهاء أيام الدنيا، ففى قصة جديدة تحمل معنى الوفاء والإخلاص، توفى زوجان مسنان أمريكيان فى نفس الوقت، إثر إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، بعد زواج دام 70 عاما.





وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن الزوج بيل قضى مع زوجته إستير إيلنيسكى ما يقرب من 70 عاما من الحياة الزوجية، حيث عملا سويا فى منطقة البحر الكاريبى لمدة 40 عاما قبل أن يصبحان واعظين بـ ولاية فلوريدا الأمريكية. ولفتت إلى أن الزوجين المتوفيين كانا يكملان بعضهما الآخر فى كل شىء وكانا سعداء فى حياتهما الزوجية، فيما قالت ابنتهما الوحيدة، سارة ميليوسكى، إن والديها ماتا فى نفس الوقت إثر إصابتهما بـ فيروس كورونا، حيث كان والدها يبلغ من العمر 88 عامًا، وأمها 92 عاما، وكان من المفترض أن يحتفلا بذكرى زواجهما السابعة والستين نهاية هذا الأسبوع.

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