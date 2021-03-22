نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو وسيولة بـ روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ما عدا الإسكندرية عند كفر عبده، بينما محافظات الوجه القبلى تعمل بشكل جيد.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة ودار السلام والبساتين وأعلى المرج والوراق.

ولفت إلى أن محور 26 يوليو يشهد ارتفاعا فى الكثافة المرورية فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، ونصح بسلوك محور روض الفرج كبديل جيد.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد فيما عدا القادمين من محور صفط إلى شارع ثروت.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة ترتفع فيها الكثافات للقادمين من مطلع كوبرى الفردوس المتجه إلى السيدة عائشة، ونصح القادم من الوايلى والزاوية بسلوك شارع مصر والسودان، مضيفا أن هناك ازدحامًا بماسبيرو للقادم من الساحل وروض الفرج، وشارع شبرا هو الأفضل.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.