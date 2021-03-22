صور.. موضة ربيع وصيف 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اتجاهات أزياء ربيع وصيف 2021 ميلها إلى اللونين الأبيض والأسود من خلال الفساتين أو التنانير أو البلوزات أو البدل. كما تحتل الفساتين الشفافة الطويلة مكانة كبيرة خلال موضة ربيع وصيف 2021، لدورها فى منح مرتديتها المزيد من الرومانسية والجاذبية. وتواصل البناطيل الفضفاضة انتشارها خلال الربيع والصيف بألوانها المبهجة، لدورها فى الحصول على الراحة والأناقة، كما تتناسب مع الإطلالات الكلاسيكية.

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