قبل صباحك ومطرحك .. أحمد يونس يتصدر تويتر «صباحكوا اسعد مع يونس»

جدة - نرمين السيد - واحتفل الإعلامى أحمد يونس صدارة تريند تويتر، وعلق: "وزى عادتنا بنبدأ يومنا بتصدر التريند.. صباحكوا اسعد مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. يسعد صباحكوا يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "صباح الخير فى أحسن وقت"، "يا صباح مود الفرفشة والليونة"، "الغالى اللى منور الدنيا دى كلها"، "أجمد مزيكا فى صباحك ومطرحك"، "أحلى مود مع أحمد يونس"، "انت ويونس والمزيكا".

وقدمت حلقة اليوم الاثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية والكلام على إيه بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.