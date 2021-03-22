بعد طرح ميزة Spaces لجميع الهواتف.. تويتر ينافس Clubhouse

جدة - نرمين السيد - ويطرح تويتر ميزة "Spaces" التى تعد نسخة مصغرة من تطبيق Clubhouse الذى يعتمد على الدردشات الصوتية، ولكن سيتفوق تويتر على Clubhouse بإتاحة الميزة لهواتف أندرويد وآيفون معا، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "India Today".

ويتم تحميل تطبيق "Clubhouse" مجانا لمستخدمى آيفون فقط، وللتسجيل فى التطبيق يحتاج دعوة من أحد المستخدمين أو الانضمام لقائمة الانتظار، ولكن تويتر يتيح تلك الميزة لجميع أنواع الهواتف.

كما يمكن لأى مستخدم الانضمام ميزة Spaces والغرف الصوتية الموجودة داخلها بدون أى شروط أو تعقيدات الأمر الذى سيجعل Spaces تتفوق على Clubhouse فى أعداد المستخدمين والمستفيدين.