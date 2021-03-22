خبيرة تربوية: السيسى أنصف المرأة المصرية قولا وفعلا

وشددت نسيمة شاهين، فى تصريحات لها، على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى وجه تعليمات صارمة لكل مؤسسات الدولة بضرورة تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها.
وأكدت أن هذا الاهتمام غير المسبوق لم يحدث فى أى عهد سابق، مشيرة إلى أن الرئيس يقدر المرأة المصرية قولا وفعلا حيث كلف الحكومة وكل أجهزة الدولة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030، المنبثقة عن خطة التنمية المستدامة-مصر 2030، وثيقة العمل للأعوام القادمة ولتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها.
وثمنت التعاون بين المجلس القومى للمرأة والحكومة، موضحة أن ذلك نتج عنه العديد من المبادرات لتمكين المرأة منها إطلاق العديد من البرامج مثل القيادة التنفيذية لتأهيل المرأة بالحكومة المصرية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وضمان التنقل الآمن للمرأة، واستخدام الرياضة فى إدماج الأنشطة الداعمة لقضايا المرأة، ودعم مشاركة المرأة فى تكنولوجيا المعلومات، وبرامج رفع مهارات القيادة.
وأوضحت أن المرأة فى عهد الرئيس السيسى حصلت على مناصب عليا فى كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، إذ أن الحكومة بها 8 وزيرات وتمثيل المرأة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ 25% بسبب قيام الرئيس بتعيين نسبة كبيرة من القيادات النسائية.
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