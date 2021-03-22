صور- أليس هيربست عارضة الأزياء الأنيقة ذات الملامح الجميلة

جدة - نرمين السيد - وتألقت أليس بإطلالاتها الأنيقة فى عالم الموضة والأزياء حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء هناك. ولم تكتف أليس بموهبتها فى عالم الأزياء والموضة بل تعشق أيضا الرسم والألوان. وتحرص السويدية أليس على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام" برسوماتها الجميلة وأزيائها الأنيقة الهادئة. وتظهر أليس هيربست بملامحها الجميلة التى تجذب انتباه متابعيها وملابسها الأنيقة البسيطة التى يمكن الاستعانة بطريقة تنسيقها للأزياء.

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