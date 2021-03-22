شاومى تستعد لطرح سوار جديد للرياضيين

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تطرح شاومى السوار فى الهند وإندونيسيا، بتتبع محسن للنشاط، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك". ويطرح سوار شاومى الجديد وهو مدعم بمراقبة أكسجين الدم "مستشعر SpO2"، كما سيأتى مع مساعد Alexa المدمج. وتداول بعض الشائعات حول مواصفات Mi Smart Band 6 الذى يصاحبه نظام تحديد المواقع المدمج، ومراقبة معدل ضربات القلب (PPG)، وتتبع النوم، و30 وضعا لتتبع النشاط بما فى ذلك "الزومبا"، وكرة السلة، والكيك بوكسينج.

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