إطلاق قمر صناعى كورى جنوبى من كازاخستان بنجاح

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن القمر الصناعى يبلغ وزنه 540 كيلو جرامًا، وحمل على صاروخ "سويوز-2.1a" الروسى، وتم إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية فى كازاخستان فى الساعة 11:07.
وكان من المقرر إطلاق "سويوز-2.1a" فى يوم 20 مارس لكن تم تأجيله مرتين، بسبب مشاكل تم اكتشافها فى الجزء العلوى من الصاروخ.
ومن المتوقع أن يقوم القمر الصناعى، المجهز بنظام استشعار التصوير الذى طوره باحثون كوريون جنوبيون، بمهمة مراقبة مدتها أربع سنوات على ارتفاع 497.8 كيلومترا فوق سطح الأرض، ويوفر مقاطع فيديو مراقبة دقيقة للأرض بدءا من أكتوبر بعد تشغيل تجريبى لمدة 6 أشهر.
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