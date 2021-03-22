طريقة تنظيف الكمامة القماش من بقع المكياج

جدة - نرمين السيد - وعند خلع الكمامة تجد النساء الكمامة ملطخة بالمكياج وخصوصا إذا كانت مصنوعة من القماش تسعى لتنظيفها بطرق مختلفة ولكن لم تجد فائدة.

هناك طرق عدة لتنظيف الكمامة القماش من بقع المكياج، وفقا لموقع "herworld":

-الصابون والماء الفاتر:

إذا كانت بقعة المكياج مستعصية يجب نقع الكمامة فى صابون وماء فاتر لفترة طويلة حتى تختفى بقعة المكياج المزعجة.

-الكحول:

نقع قطعة قطن فى الكحول الأحمر وفرك بقعة المكياج ويساعد ذلك على تنظيفها، ولكن فى حالة البشرة الحساسة يفضل استبدال الكحول بخل أبيض وصابون غسيل الأطباق الذى يساعد أيضاً على إزالة بقع المكياج.

-مناديل المكياج:

يمكن الاستعانة به لتنظيف الكمامة من بقع المكياج عن طريق استخدامه وفرك الكمامة به حتى تزول البقعة.

-كريم الحلاقة:

وضع كمية قليلة من الكريم وتركها على البقعة لمدة دقائق، ويساعد ذلك فى إذابة بقع المكياج خلال دقائق ثم مسحها بقطعة قماش مبللة للتخلص من الكريم وتنظيف البقعة.

-مكعبات الثلج:

فرك مكعبات الثلج فى الكمامة ويساعد ذلك فى إزالة بقع المكياج بسهولة وبسرعة.