طريقة تحضير السلمون بالزبدة

جدة - نرمين السيد - ولتحضير وجبة شهية ذات مذاق مميز يمكن الاستعانة بوصفة السلمون بالزبدة، والتى تحتاج فى إعدادها إلى:

-2 حبة بطاطس مقطعمة مكعبات.

-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-4 شرائح من فيليه السلمون.

-ملعقتان ونصف كبيرتان من الثوم المهروس.

-2 ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.

-ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.

-نصف كوب من الزبدة.

-2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

-ربع كوب من مرق الدجاج.

طريقة التحضير:

يسخن الفرن على حرارة 200، وتخلط البطاطس مع الزيت ونصف ملعقة كبيرة من الثوم ونصف ملعقة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ثم تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تحمر.

وتزال البطاطس على طرف الطبق ليوضع السلمون، ويوزع بقية كمية الثوم فوق السلمون والبقدونس.

ويخلط عصير الليمون مع الزبدة وإضافة المزيج فوق السلمون ثم وضع باقى كمية الملح والفلفل، ويدخل الطبق للفرن ويترك لمدة 10 دقائق حتى ينضج السلمون ويحمر الوجه ويقدم ساخنا.