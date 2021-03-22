أواخر مارس.. شاومى تطرح 3 هواتف

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Mi 11 Pro بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى تبلغ دقتها 20 ميجابكسل، ويتمتع هذا الجهاز بطبقة حماية زجاج من نوع Corning Gorilla.

كما تصل دقة الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO إلى 108 ميجابيكسل، ويعد أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالى الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكى السريع بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكى العكسى بقوة 10 وات، مع بطارية بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتشمل الميزات الأخرى مقاومة ضد الماء والغبار بمعاير IP68، وفقا لما جاء فى موقع GSMArena.