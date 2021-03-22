فيسبوك تغلق 1.3 مليون حساب مزيف من أكتوبر حتى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "فيسبوك" إنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف فى الفترة الماضية، من شهر أكتوبر حتى ديسمبر، وإن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدى للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.





وقالت الشركة فى تدوينة على الإنترنت، إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها "غير صحيحة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا، على منصات التواصل الاجتماعى لا سيما "فيسبوك" و"تويتر" خلال تفشى الجائحة. ويأتى إعلان "فيسبوك" عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى، بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.

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