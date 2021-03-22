فيديو|كارثة جديدة تهدد أستراليا .. آلاف العناكب تغزو الشوارع وتجتاح المنازل

جدة - نرمين السيد - شهدت أستراليا ليلة أمس الأحد، هطول أمطار غزيرة لم تشهدها منذ حوالى نصف قرن، وتسببت المياه المتحركة فى دمار واسع النطاق فى جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذى أجبر السكان على إخلاء بيوتهم.





وبحسب "سبوتنيك"، بعد هذه الكارثة الطبيعية التى لم يسبق لها مثيل منذ عقود، تفاجأ سكان نيو ساوث ويلز فى أستراليا بغزو آلاف العناكب السامة لبيوتهم وشوارعهم هربا من الفيضانات، وفقا لما نقلته صحيفة "ذى جارديان" البريطانية. قال مات لوفينفوس للصحيفة بعد أن عبرت العناكب ممتلكاته، "لقد زحفت جميع العناكب إلى المنزل، إلى الأسوار وكل ما يمكنها الوصول إليه". وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا الحدث الجوى يمكن أن يؤدى إلى فيضانات مماثلة فى حجمها لفيضان عام 1961، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة فى حدوث انسكاب كبير فى سد واراغامبا.

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