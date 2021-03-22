مايكروسوفت تخطط لإعادة فتح مقرها الرئيسى للعاملين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع ذا فيرج التقنى، اليوم الاثنين، أن الشركة كانت قد شجعت العاملين فيها على العمل من المنازل منذ أكثر من عام؛ بسبب جائحة كورونا، ما أدى لإغلاق مقراتها منذ ذلك الوقت، موضحا أن الشركة ستسمح بوجود محدود فى مقرها الرئيسى بداية من التاسع والعشرين من مارس الجارى.

ونقل الموقع عن كورت ديلبينى رئيس استراتيجية الشركة قوله إن مقرات الشركة فى 21 دولة حاليًا، تمكنت من استيعاب عمال إضافيين يمثلون حوالى 20٪ من عدد الموظفين العالميين لدى الشركة، وأنه اعتبارا من 29 ماس الجارى ستبدأ "مايكروسوفت" فى إجراء هذا التحول فى مقرها الرئيسى.

وأوضح ديلبينى أن الشركة تتخذ هذا النهج التدريجى ليتماشى مع قيود السلطة المحلية، وأنه بإمكان الشركة الآن استيعاب المزيد من العمال بأمان مع الالتزام بحدود قدرة ولاية واشنطن.

وقال إن الموظفين الذين يعملون فى مواقع المقر الرئيسى لديهم خيار العودة إلى تلك المواقع أو مواصلة العمل عن بُعد ، ولديهم أيضًا المرونة للقيام بالمزج بين الاثنين.

وأشار إلى أن إعادة فتح المقر الرئيسى يعد الخطوة الرابعة من خطة مايكروسوفت للعودة إلى طبيعة الأمور، والتى تتكون من 6 خطوات أعلنتها العام الماضى.