مايكروسوفت توقف تحديثا جديدا لأنظمة ويندوز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مايكروسوفت أن التحديث العاجل الجديد الذى أطلق مؤخرا تحت رمز KB5001649 جاء محاولة لمعالجة مشكلات "الشاشة الزرقاء" التى اشتكى منها بعض مستخدمى أنظمة ويندوز بعد حصولهم على إصدار Patch Tuesday الذى أعلن عنه فى مارس الجارى.

وأشارت الشركة إلى أن بعض الشكاوى وصلتها من المستخدمين بعض إطلاق التحديث الأخير أيضا، وأن التحديث لم يعالج المشكلات المذكورة سابقا، لذا تقرر إيقاف تداوله وتوفير الإمكانية للمستخدمين بالعودة إلى التحديث الذى يحمل الرمز KB5001567.

وكان بعض مستخدمى أنظمة "ويندوز-10" فى الحواسب قد اشتكوا مؤخرا من ظهور تحذير على شكل "شاشة زرقاء" على أجهزتهم ينبههم إلى ضرورة إعادة إقلاع الأجهزة، وظهرت تلك المشكلات لديهم عند محاولتهم طباعة المستندات أو الملفات.

وتعمل مايكروسوفت حاليا على اختبار تحديث شامل لأنظمة "ويندوز-10" من المفترض أن يعالج العديد من الأخطاء البرمجية فى هذه الأنظمة ومن ضمنها المشكلة التى ذكرت سابقا، وأن يقدم لمستخدمى الحواسب مجموعة جديدة من الميزات الجديدة.