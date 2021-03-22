في إسبانيا... ثمن قرية كاملة أقل من سعر شقة فى لندن

جدة - نرمين السيد - وبحسب الصحيفة، فإنه من الممكن أن تشترى بلدات وقرى كاملة فى إسبانيا بأقل من سعر شقة واحدة فى لندن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية شراء المنازل فى المملكة المتحدة، سجلت أعلى ارتفاع فى عشر سنوات خلال فترة وباء كورونا، الأمر الذى يعنى ارتفاع الأسعار فى لندن.

وأوضحت بحسب "سبوتنيك"، أن متوسط سعر المنزل فى العاصمة البريطانية بلغ حاليا 644.631 جنيها إسترلينيا.

ورأت الصحيفة أنه بإمكان الأسر التى تتطلع للإقامة فى أوروبا أن تحصل على صفقة أفضل بكثير.

وأشارت إلى أن فى إسبانيا هناك العديد من المناطق المهجورة بسبب انتقال الشباب منها إلى المدن للحصول على فرص عمل.

وبحسب الصحيفة فإن هذه المناطق يطلق عليها اسم "إسبانيا الفارغة"، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 3.000 منطقة فى "غاليسيا" الواقعة شمال غربى البلد الأوروبى يتناقص فيها عدد السكان.

وذكرت أن شمال إسبانيا يضم بعض القرى من هذه النوعية على مسافة ساعات قليلة من مدينة ليون.

وأوضحت أن هذه المنطقة فيها قرية صغيرة تسمى "زيرديز" معروضة للبيع مقابل 369 ألف جنيه إسترلينى فقط.