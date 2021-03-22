هامستر ينقذ حياة بريطانية

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة Daily Star بأن البريطانية، أندريا لانغ، من أهالى مدينة (برومس هرو) أرادت تنظيف قفص حيوانها الصغير الأليف، لكن الهامستر فاجأها بعضّ إبهامها.

وبحسب "روسيا اليوم"، عندما تورم الإصبع وبدأ القيح يتدفق من الجرح راجعت البريطانية المستشفى حيث وصف لها الأطباء مضادات حيوية، لكنها لاحظت كدمات كبيرة على يديها بعد تعاطى الأدوية.

وقررت معرفة ما إذا كانت تلك الكدمات لها علاقة بعضة "ستالين".

واتضح بعد زيارتها لعيادة الطبيب أنها مصابة بمرض خطير وهو المستوى المرتفع لتخثر البروتين فى الدم، ما يزيد من خطر تشكل جلطات فى الدم قد تسبب الإصابة بمضاعفات خطيرة وحتى الوفاة.

وقالت البريطانية: "أنا أشكر هامسترى على عضته، ولو لم يحدث ذلك لما زرت عيادة الطبيب وما عرفت إصابتى بمرض الدم الخطير.

وتسمى البريطانية الآن هامسترها "الدكتور ستالين" ولا تلمسه إلا بعد أن ترتدى قفازات.