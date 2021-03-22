"يوتيوب" يكشف عن خاصية جديدة قيد التجربة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنصة، فى مدونة نقلها موقع ذا فيرج التقنى، أن الميزة الجديدة قيد التجربة، تعرض قائمة بالمنتجات التى تم اكتشافها فى بعض مقاطع الفيديو، بالإضافة للمنتجات ذات الصلة، إذ ستظهر بين مقاطع الفيديو الموصى بها للمشاهدين الذين يتنقلون أسفل مشغل الفيديو.
وأشارت إلى أن الهدف هو مساعدة الأشخاص على استكشاف المزيد من مقاطع الفيديو والمعلومات حول هذه المنتجات على المنصة.
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