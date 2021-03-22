سيشن تصوير لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

جدة - نرمين السيد - قالت إنجى رأفت مؤسس حملة تقدرى بأسيوط، أن فكرة تصوير فوتوسيشن لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط هي محاولة لتسليط الضوء وتوصيل فكرة ومعالجة أحد قضايا المجتمع الهامة بطريقة سهلة وبسيطة تصل إلى قلوب وعقول الناس وهى نبذ العنف ضد المرأة لدعوة المجتمع إلى محاربة أحد العادات السلبية خاصة مع احتفال العالم باليوم العالمى للمرأة عن طريق استخدام المكياج والتصوير وتوضيح الآثار الذى يحدثه التعامل السئ مع المرأة خاصة فى الصعيد لافتة إلى أن الفكرة جاءتنى من طبيعة عملى ومتابعتى المستمرة لقضايا المرأة وما تتعرض له خلف الأبواب المغلقة والذى يزداد بشكل كبير.





ودعت مؤسس حملة تقدرى، جميع فئات المجتمع بالاهتمام بالمرأة المصرية سواء فتيات أو سيدات وعدم استخدام العنف معها سواء اللفظى أو الجسدى ما يؤثر على نفسيتها وحياتها. وطالبت أن يكون هناك قانون رادع يعاقب كل شخص يهين امرأة أو يمارس عليها العنف تحت أى مسمى فعلينا مقاومة كل ما هو قبيح وبحاجة للتغيير أياً كان، مؤكدة أن المرأة مهما كانت عيوبها فهى مخلوق جميل ستظل هكذا وسوف تعيش و تعافر وترفض وتنجح و تحب وتتحب وتربى وتكبر ومهما حدث لها.

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