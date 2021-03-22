لتتبع حركة السفن .. السعودية تنجح فى إطلاق القمر الصناعى شاهين سات

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم عن إطلاق القمر الصناعى "شاهين سات" المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة بنجاح، وذلك من قاعدة بايكونور فى جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسى "سيوز 2"، حسبما أفادت قناة "العربية".





ويتضمن القمر "شاهين سات" حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذى تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرام، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

وأوضح رئيس المدينة الدكتور أنس بن فارس الفارس فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعى "شاهين سات" يأتى استكمالاً للنجاحات التى حققتها المملكة فى مجال الفضاء حيث عملت المدينة على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التى توفر خدمات التصوير والاستطلاع، حيث أطلقت خلال العشرين عاماً الماضية 17 قمراً صناعياً.

وأضاف الفارس أن القمر "شاهين سات" عمل على تطويره فريق عمل سعودى من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صوراً فضائية للقطاعين الحكومى والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة.

وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار فى التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية فى فترة زمنية قصيرة.