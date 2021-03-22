- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ويتضمن القمر "شاهين سات" حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذى تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرام، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.
وأوضح رئيس المدينة الدكتور أنس بن فارس الفارس فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعى "شاهين سات" يأتى استكمالاً للنجاحات التى حققتها المملكة فى مجال الفضاء حيث عملت المدينة على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التى توفر خدمات التصوير والاستطلاع، حيث أطلقت خلال العشرين عاماً الماضية 17 قمراً صناعياً.
وأضاف الفارس أن القمر "شاهين سات" عمل على تطويره فريق عمل سعودى من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صوراً فضائية للقطاعين الحكومى والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة.
وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار فى التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية فى فترة زمنية قصيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتتبع حركة السفن .. السعودية تنجح فى إطلاق القمر الصناعى شاهين سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.