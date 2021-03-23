بيع أقدم تغريدة على تويتر مقابل 3 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) هو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التى انتشرت بشكل كبير حتى الآن فى عام 2021، لكل رمز توقيع رقمى خاص به يعتمد على تقنية "بلوك شين"، مما يسمح لأى شخص بالتحقق من أصالة الأصل وملكيته.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن التغريدة التى قيل فيها "فقط أقوم بضبط الإعدادات الخاصة بى" هى أول تغريدة لدورسى، والأولى عبر المنصة، وكتبها فى 21 مارس عام 2006.

تم بيع الرمز عبر مزاد على منصة تسمى "Valuables"، المملوكة لشركة "Cent" ومقرها الولايات المتحدة.

قال كاميرون حجازى، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة "سى نت"، إنه تم شراؤها باستخدام العملة المشفرة "إثير"، مقابل ما يعادل 2,915,835 دولارًا فى وقت البيع.

وقالت الشركة إن المشترى هو شخص مقيم فى ماليزيا وهو الرئيس التنفيذى لشركة لتقنيات "بلوك شين" تدعى"Bridge Oracle". من المقرر أن يحصل دورسى على 95% من عائدات البيع، بينما تتلقى "سى نت" 5%.