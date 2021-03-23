نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بـ26 يوليو وجوزيف تيتو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ما عدا الإسكندرية عند محور فيكتور وأحجام متفرقة بأبو قير عند كفر عبده، بينما محافظات الوجه القبلى تعمل بشكل جيد.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات أعلى البساتين المتجه إلى دار السلام ومنزل الأوتوستراد.

ولفت صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا المنطقة عند مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد.

ولكن بالنسبة لمحافظة القاهرة تنحصر فيها الكثافات المرورية عند جوزيف تيتو للمتجهين إلى الكلية الحربية، وأعلى حلمية الزيتون ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة.

وقال إن محور 26 يوليو تنحصر فيه الكثافات المرورية عند ناهية ونصح باستخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.