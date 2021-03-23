صور.. طريقة ارتداء الملابس الرياضية للمحجبات

جدة - نرمين السيد - وتتناسب موضة الملابس الرياضية مع المحجبات، فمن الممكن تنسيق تلك الملابس بشكل رسمى من خلال تنسيق البنطلون الرياضى مع البليزر، وفى حالة الحصول على بدلة رياضية كاملة من الممكن تنسيقها مع المعاطف الكلاسيكية الرسمية لضمان الحصول على مظهر أكثر أناقة.

ويعد البنطلون الرياضى ذو التقليمات من الجنب من أبرز القطع التى تميل الفتيات إلى اختيارها، ويمكن الاستعانة به فى الصباح أو بعد الظهيرة وتنسيقه مع قميص وحذاء ذو كعب عالى.

إن كنت قمت بمواكبة موضة البدلة الرياضية الـ Tracksuit يمكنك تجربة تنسيقها بأكثر من طريقة لإطلالة عصرية وسهلة خصوصا فى الصباح، فمثلاً يمكنك إضافة لها موديل الجاكيت أو المعطف الموجود بخزانتك، أو تنسيق أسفل السويت شيرت القميص الأبيض البسيط للتجديد من شكله.

وعادة ما تكون فكرة ارتداء بنطلون اليوجا أو الليجن من القطع التى تبتعد عنها المحجبات، ولكن من الممكن تنسيقها بشكل محتشم من خلال اختيار قطع طويلة مثل الجاكيت أو السويت شيرت أو حتى قميص طويل، فهو سيمنحك مظهر كاجوال عصرى.