علشان كلب .. لاعب كمال أجسام إيطالى يقتل والديه!

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الجريمة وقعت فى مدينة بولزانو فى مقاطعة جنوب تيرول بشمال إيطاليا، عندما أقدم لاعب كمال أجسام، على قتل والديه بيتر نيومير، ولورا بيرسيلى فى وقت سابق من هذا العام.
أضافت أن ملابسات الجريمة كشفت حين عثرت الشرطة على جثة والدة المتهم غارقة فى نهر أديجى وعلى جثتها علامات تثبت خنقها، فيما لم تظهر جثة والد المتهم المقتول على السطح، على الرغم من العثور على آثار دماء الضحية على جسر قريب من مكان الحادث.
ومن جانبها، اعتقلت الشرطة الإيطالية لاعب كمال الاجسام، بينو نيومير فى 29 يناير الماضى، لاتهامه بالضلوع فى قتل والديه المسنين.
فيما اعترف المتهم بقتل والده بعد مشاجرة قصيرة ثم قتل والدته عندما دخلت عليهما، بسبب طلب والده منه أن ينهض من السرير، ويُخرج كلب العائلة فى نزهة على الأقدام.
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