أجمل صور للألمانية جاسمين ساندرز الشهيرة بـ جولدن باربى

جدة - نرمين السيد - ودخلت جاسمين عالم الموضة والأزياء وتألقت حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى ألمانيا. واشتهرت جاسمين ساندرز باسم جولدن باربى، بسبب إطلالاتها وملامحها التى تتشابة مع الدمية باربى. وتحرص جاسمين على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، الذين يتخطون حاجز الـ 4 ملايين، أبرز إطلالاتها التى تنال إعجابهم. ولمع اسمها فى عالم الأزياء والموضة لإطلالاتها الجذابة وملامحها البسيطة الجميلة وشعرها الكيرلى.

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