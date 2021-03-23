فيفو الصينية تطرح vivo X60 Pro غدا

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "vivo X60 Pro" بشاشة 6.56 بوصة من نوع OLED، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويطرح الهاتف بـ 4 كاميرات خلفية من نوع Gimbal Stabilization 2.0، منها كاميرتين أساسيتين، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بورتريه دقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا رابعة بدقة 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا السيلفى 32 ميجا بيكسل .

وستصدر هواتف vivo X60 بتقنية للمرة الأولى وهى تقنية pixel shift أو تحويل وإزاحة البيكسل، والتى يتم استخدامها فى كاميرات التصوير، والتى تعنى أن كل بكسل يحتوى على عدة وحدات بيكسل فرعية بألوان مختلفة، يرى بكسل واحد على المستشعر لونًا واحدًا فقط.

كما يحتوى الهاتف الجديد من فيفو على بطارية بسعة 4200 ميللى أمبير فى الساعة بقوة 55 واط ، الأمر الذى سيجعله قادرا على شحن حوالى 95% من البطارية فى أقل من 40 دقيقة، وفقا لموقع "GSMArena".