صور.. تعاون بين جامعة عين شمس ووكالة الفضاء المصرية لتشجيع رواد الأعمال

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بروتوكول تعاون مع محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.





ويتضمن البروتوكول تصميم برنامج ابتكارى به مسابقة أفكار وحاضنة ومسرعة أعمال لتشجيع واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والتى تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة فى مجال الفضاء، سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمى.

كما يهدف إلى تقديم خدمات دعم الابتكار والتطبيقات التكنولوجية وخطط دعم وتطوير التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بنشاط وكالة الفضاء المصرية أو تطلعاتها المستقبلية التوسعية بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال الداخلية والخارجية على حد سواء.

وسيقوم الطرفان بتقييم التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشاريع التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق وإمكانية تطويرها كمشاريع تفيد وكالة الفضاء المصرية وفقاً لخطط الوكالة فى التوسع والاستثمار، كما سيختارا باختيار ما يرونه قابلًا للتحويل لمشروع متكامل بجودة تسمح بتسويقه فى الأسواق المصرية أو العالمية.

جدير بالذكر أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub هو المركز الرسمى لبناء القدرات وريادة الأعمال فى الجامعة، والذى يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، منذ عام 2013.

ويوجد بالمركز بيت تصميم يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين الذين لهم خبرة صناعية طويلة فى تصميم وتصنيع المنتجات الإلكترونية والميكانيكية والميكاترونية، وقد شارك فريق بيت التصميم فى تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة بحثية جامعية مصرية ودولية.

كما تعد وكالة الفضاء المصرية الموكلة بوضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.