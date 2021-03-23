فيديو- طفلة تمارس الحركات القتالية وسط الصبيان بمهارة

جدة - نرمين السيد - وظهرت الطفلة الصينية التى تدعى يانج فى الفيديو وهى تقدم سلسة من الحركات القتالية الشاقة مع الأطفال، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم". وتتمتع تلك الفتاة بـ اللياقة البدنية العالية التى تظهر وكأنها تمارسها منذ سنوات طويلة، لتمكنها من تقديم الحركات والعروض القتالية الصعبة. وبدأت الطفلة ممارسة تلك الرياضة وهى فى الثالثة من عمرها، وتأمل أن تصبح بطلة العالم فى الألعاب القتالية. وحققت يانج شهرة كبيرة وخصوصا بعد تداول فيديوهات لها وهى تؤدى الحركات الصعبة التى تحتاج إلى تدريب لسنوات طويلة، وأبهرت بها المشاهدين لمهارتها فى فنون الدفاع عن النفس وتقدم عروض بالأدوات والألعاب القتالية.

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