فى ظل كورونا.. تقنيات جديدة تعالج من الشعور بالوحدة

جدة - نرمين السيد - تسبب انتشار فيروس كورونا فى فرض بعض القيود لمراعاة الإجراءات الاحترازية مثل البقاء فى المنزل وفرض حظر التجول، مما تسرب فى نفوس البعض الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية.





ولجأ الكثير إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للتواصل مع الآخرين وتخفيف الشعور بالوحدة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص شعروا بالراحة النفسية عندما تبادلوا أطراف الحديث مع برامج دردشة آلية مصممة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، والمعروفة باسم "Bot"، ما دفع أخصائيين علم النفس إلى الاهتمام أكثر فى تقنيات الاصطناعى وكيف يمكنها المساعدة فى تحسين الصحة النفسية خلال فترة الوباء وبعده.

وتساعد تقنيات الذكاء الاصطناعى فى العلاج النفسى منها برنامج "ELIZA" الذى ابتكره جوزيف وايزنباوم، المتخصص فى علوم الكمبيوتر، ونجح البرنامج فى تحويل إجابات المستخدمين إلى أسئلة فى سياق محادثة تشبه المحادثات الإنسانية، مما جعل الأشخاص الذين خضعوا لجلسات علاجية من قبل ELIZA يشعرون وكأنها معالج نفسى من البشر.

ويوجد الكثير من البرامج التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى بالرغم من إمكانياتها المحدودة، وتتيح الفرصة للتواصل والتعبير عن الذات، ومن بين التطبيقات العلاجية Replika وTess وWoebot.