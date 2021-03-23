لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير كرات الكوسة المبشورة

جدة - نرمين السيد - وأصبح من الممكن التجديد فى وصفات وطرق تحضير الأطعمة، ومن بين الوصفات الجديدة لأصحاب الرجيم كرات الكوسة المبشورة. وتعد كرات الكوسة المبشورة من الوصفات السهلة والسريعة التى تتميز بطعمها الخفيف ومذاقها الشهى، ولتحضيرها نحتاج إلى: -3 حبات كوسة مبشورة. -حبة جزر. -2 حبة من البيض. -نصف كوب من الدقيق "الشوفان". -نصف كوب من الجبنة المبشورة. -ربع ملعقة صغيرة من الثوم المطحون. -ملح. -فلفل أسود. طريقة التحضير: توضع الكوسة والجزر المبشور فى وعاء عميق، ويضاف له البيض والجبن والدقيق والشوفان والملح والثوم والفلفل، ويتم خلطهم جيدا ثم تترك فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. وتسخن الفرن بعدها على حرارة 400 وتحضير صينية متوسطة الحجم ودهنها بالقليل من زيت الزيتون وتشكيل الخليط على صورة أقراص ترص بشكل منظم فى الصينية. وتوضع بالفرن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لون السطح ذهبى، وتخرج بعدها لتقدم بجانب الكاتشب.

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